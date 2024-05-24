كييف: روسيا تفقد 498 ألفا و940 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن روسيا فقدت 498 ألفا و940 جنديا في أوكرانيا، منذ بدء غزوها الشامل في 24 فبراير 2022 .

ويشمل هذا الرقم 1240 جنديا، ضمن خسائر بشرية تكبدتها القوات الروسية في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير أن روسيا خسرت أيضا 7635 دبابة و14 ألفا و775 مركبة قتالية مدرعة و17 ألفا و569 مركبة وخزان وقود و12 ألفا و902 نظام مدفعي و1080 نظام إطلاق صواريخ متعدد و813 نظام دفاع جوي و356 طائرة و326 مروحية، و10401 طائرات مسيرة و27 سفينة وزورقا وغواصة.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.