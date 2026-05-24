سوريا تعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في عدة دوائر

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم الأحد، النتائج الأولية للانتخابات في ‏دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة ‏"عين العرب" (كوباني) في ‏محافظة حلب، بعد انتهاء عمليات التصويت وفرز الأصوات.

وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي، نوار نجمة: "نجحت العملية الانتخابية في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب ‏بمحافظة حلب".‏

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجلس في تلك الدوائر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفاز ‏كل من إبراهيم مصطفى العلي، وعمر عيسى هايس، وفصلة يوسف بعضوية مجلس الشعب عن دائرة الحسكة، كما فاز ‏كيم حسين إبراهيم، و‏رضوان عثمان سيدو، و‏عبد الحليم خضر العلي، و‏محمود ماضي العلي بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي، كما أُعلن فوز أفرهاد أنور شاهين، وشواخ إبراهيم العساف بعضوية مجلس الشعب عن ‏منطقة "عين العرب" بمحافظة حلب.

وأوضح نوار نجمة، أنه بانتهاء العملية الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية وعين ‏العرب، يكون الطريق قد أصبح ممهداً لانعقاد أولى الجلسات التشريعية ‏لمجلس الشعب، بعد أن يعلن الرئيس السوري أسماء أعضاء الثلث ‏المعيّن، في حين تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج العملية الانتخابية.

أجواء إيجابية

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، قال في وقت سابق لـ"الشرق"، إن أجواء الانتخابات إيجابية على مستوى المواطنين وأعضاء الهيئات الناخبة في هذه المناطق، وخلال ساعتين من بدء الانتخابات بلغت نسبة التصويت أكثر من 95% من أعضاء الهيئات الناخبة.

وأضاف أن عملية فرز الأصوات بدأت بعد إغلاق صناديق الاقتراع، معتبراً أنها "اختبار ونقطة تحول حقيقي لمشاركة وانخراط الحسكة في المشروع السوري الجديد".

وأوضح أن مرحلة الطعون على نتائج الانتخابات ستستمر لمدة 48 ساعة، بعد إعلان النتائج الأولية، لتعلن بعدها النتائج النهائية.

وبحسب اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تنافس 13 مرشحاً من أصل 150 عضواً ‏في الهيئة الناخبة على 3 مقاعد في الحسكة، بينما تنافس 7 مرشحين ضمن 198 عضواً في الهيئة ‏الناخبة على 4 مقاعد في القامشلي، وتنافس 12 مرشحاً من أصل 100 ‏عضو في الهيئة الناخبة على مقعدين في ‏عين العرب.

انتقادات كردية

تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق شامل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في يناير الماضي، نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرق البلاد ضمن هياكل الدولة.

وأثار إجراء الانتخابات في مناطق ذات غالبية كردية، انتقادات أحزاب وحركات كردية عدة قالت، في بيان، إن آلية تشكيل المجلس "ليست في واقعها سوى عملية تعيين"، ولا تعبّر عن "الإرادة الكردية الحرة".

وانتقدت حصر التمثيل الكردي بأربعة مقاعد فقط من أصل 210، مطالبة بتمثيل لا يقل عن 40 مقعداً، على أساس أن الكرد يشكلون، وفق تقديرها، ما لا يقل عن 20% من سكان سوريا.