قوات إسرائيلية تعتقل سوريا خلال توغلها بريف القنيطرة

اعتقلت قوات إسرائيلية، شابا سوريا خلال توغلها بريف القنيطرة في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن "قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على مداهمة منزلين، وتفتيشهما واعتقال شاب من أبناء البلدة"، مشيرة إلى أن "قوة الاحتلال اقتادت الشاب باتجاه نقطة عسكرية، موجودة في حرش جباتا الخشب".

وأفادت بأن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث دبابات، توغلت اليوم الأحد في تلة الدرعيات بريف المحافظة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة في محيط التلة، قبل أن تنسحب باتجاه داخل الجولان المحتل".

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت أمس في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على مفرق القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل التوغّل في الجنوب السوري، حيث تنفذ قواتها العديد من المداهمات ‏والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.