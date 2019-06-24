الكرملين: العقوبات الأميركية ضد إيران غير قانونية

رفضت الرئاسة الروسية العقوبات الأمريكية ضد إيران، موضحة أن هذه العقوبات غير قانونية، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

وهدد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران بعد تراجعها عن توجبة ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

ويُذكر أن إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.