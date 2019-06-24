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البرلمان يحيل «تعديلات السجون» للجنة الأمن القومي والدستورية

إسماعيل الأشول
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 2:18 م

وافق مجلس النواب، على إحالة اقتراح بقانون المقدم من سمير رشاد، بشأن تعديل أحكام القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وتعديلاته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال عقب افتتاح الجلسة العامة للبرلمان ظهر اليوم الاثنين، وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى سبق ووافقت على المقترح المقدم من رشاد وأوصت بإحالته للجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية.

ووافق المجلس على 29 تقريرا واقتراحات برغبات من النواب، سبق ووافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأوصت بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.

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