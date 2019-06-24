مصادر: ارتفاع تكاليف التأمين على شحنات النفط العابرة للخليج

قالت مصادر مطلعة إن تكاليف التأمين على شحنات نفط دول الشرق الأوسط التي تعبر مياه الخليج ارتفعت بشدة مع تزايد التوتر الإقليمي في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن تكلفة التغطية التأمينية ضد مخاطر الحرب على ناقلة النفط القياسية في الخليج الذي يمر منه نحو ثلث شحنات النفط البحرية في العالمية ارتفعت إلى 500 ألف دولار، في حين كانت هذه التكلفة لا تزيد عن 50 ألف دولار للناقلة في وقت سابق من العام الحالي.

وذكرت بلومبرج أن المخاطر التي تواجهها الملاحة البحرية في الخليج تزايدت بشدة اليوم الاثنين في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه على الدول الأخرى بذل المزيد من الجهد للمساعدة في حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط بعد الهجمات المسلحة التي تعرضت لها ست ناقلات نفط في مياه الخليج منذ أوائل مايو الماضي.

وكانت هذه الهجمات التي تتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف ورائها، قد دفعت شركات التأمين إلى تصنيف مياه الخليج ككل باعتبارها منطقة أشد خطورة بالنسبة للملاحة البحرية وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة التأمين على السفن.

ونقلت بلومبرج عن "ساندي فايلدن" المحلل في مؤسسة "مورنينج ستار" القول إن هذه الزيادة في تكاليف التأمين ستنتقل إلى العملاء "شركات تكرير النفط التي تدفع ثمنا أعلى للنفط الخام، وسوف تمرر الزيادة في التكلفة إلى العملاء إذا استطاعت ذلك. إذا اختارت الشركات عدم تمرير الزيادة لفترة طويلة، فإن هوامش أرباحها ستنكمش".