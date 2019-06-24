انتشال جثث 7 متسلقين من على أعلى ثاني قمة جبلية في الهند

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن فريق إنقاذ تمكن من انتشال جثث سبعة متسلقين على أعلى ثاني قمة جبلية في الهند.

وقال المسؤول الإداري فيجاي كومار جوجداندي إن عملية البحث جارية عن المتسلق الثامن على جبل ناندا ديفي، وذلك دون الإفصاح عن تفاصيل عملية الإنقاذ التي استمرت نحو شهر.

كان فريق دولي من المتسلقين يتألف من أربعة بريطانيين وأمريكيين واسترالي وهندي اختفى في 24 مايو الماضي.

وكانت المجموعة تحاول تسلق القمة التي لم يتم تسلقها من قبل، والتي يبلغ ارتفاعها 7817 مترا، وضربها انهيار جليدي في المنطقة، بحسب ما قاله مسؤولون. ورصدت مروحيات تابعة للقوات الجوية خمس جثث مطلع شهر يونيو الجاري.

وقال جوجداندي "تمكن فريق من المتسلقين الذين ينتمون لشرطة الحدود الهندية –التبتية من العثور على جثث سبعة متسلقين أمس الأحد على ارتفاع أكثر من 5000 متر. وجرى انتشال الجثث من أسفل 5ر1 مترا من الثلوج وهى في حالة متماسكة".

وأضاف "وعلى الرغم من أنه لن يكون من الممكن صدور أي تأكيد نهائي لهوية المتسلقين إلا فقط عندما يتم إنزال الجثث من على القمة، فإن الجثث تخص المتسلقين الذين تم العثور عليهم في نفس المنطقة التي ضربها الانهيار الجليدي".