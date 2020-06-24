طوكيو تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة طوكيو 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) -وهو ما يعد أعلى معدل يومي تسجله العاصمة اليابانية منذ أوائل مايو الماضي- وفقا لما أعلنه مسؤول ياباني اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هذا الرقم يعد أعلى معدل إصابة يومي يتم تسجيله منذ الخامس من مايو الماضي، عندما سجلت حكومة طوكيو 57 حالة، وقد أثار التطور الأخير المخاوف من موجة جديدة من العدوى في اليابان.

وأدى اكتشاف الحالات الجديدة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية إلى 5895 حالة، وهو العدد الأكبر بين مقاطعات اليابان الـ47.

وقالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، للصحفيين، إنه من الصعب على السلطات اليابانية إدراك مدى تنفيذ الخطوات الوقائية الشاملة في المكاتب، في ضوء عودة عدد كبير من الأشخاص إلى العمل بعد رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة بسبب الوباء أواخر مايو الماضي.

وكانت الإصابات الجديدة في طوكيو تسير في "اتجاه هبوطي" حتى أواخر مايو الماضي، لكنها ارتفعت مجددا بعد رفع حالة الطوارئ في 25 مايو لآخر دفعة من المقاطعات، بما في ذلك العاصمة (طوكيو).

يذكر أن السلطات اليابانية قامت الأسبوع الماضي برفع قيود السفر بين المقاطعات، وأعادت فتح الأعمال التجارية.