أجويرو يعلن خضوعه لعملية جراحية ناجحة ويطمئن جماهير السيتي

أعلن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، خضوعه لعملية جراحية ناجحة في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي قد أعلن اليوم الأربعاء، أن أجويرو سيخضع لجراحة غدا الخميس، ولكن بعد تصريحات المدرب الإسباني، نشر المهاجم الأرجنتيني صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعلن من خلالها نجاح عمليته الجراحية.

وكتب أجويرو في تغريدة، مساء اليوم الأربعاء:« كل شيء سار على ما يرام ، وسأبدأ قريبًا في التعافي قريبا».

كما وجه الهداف التاريخي لمانشستر سيتي خلال تغريدته، الشكر للطاقم الطبي الذي أجرى العملية بنجاح، ولجميع الداعمين له بعد إصابته.

وكان أجويرو قد تعرض لإصابة في ركبته بنهاية الشوط الأول من مباراة بيرنلي الأخيرة، ولم يستطع استكمال المباراة، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تصل لنحو 6 أسابيع.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF