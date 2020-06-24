تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشكل متصاعد، منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وتعتبر دولة جزر القمر هي آخر دولة عربية انضمت لقائمة الإصابات مطلع شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن أول إصابة بـ«كوفيد-19».

وبنهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة ما بين يوم الجمعة الموافق 12 يونيو وحتى الخميس الموافق 18 يونيو، سجلت الدول العربية أكثر من 81 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تصدرت فيها المملكة العربية السعودية القائمة بأكثر من 30 ألف إصابة، كما يوضح الشكل التالي:





وجاءت السعودية في المرتبة الأولى لإصابات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 30 ألفًا و70 إصابة، تلتها مصر بواقع عشرة آلاف و711 إصابة، ثم قطر بواقع 9370 إصابة، ثم العراق بواقع 9042، وفي المركز الخامس عمان التي سجلت 6613 إصابات، كما يوضح الرسم البياني التالي:





وبالنسبة للوفيات سجلت الدول العربية خلال نفس الفترة أكثر من 1600 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، تصدرت فيها مصر القائمة بواقع 561 حالة، فيما لم تسجل دولتين هما: فلسطين والأردن وفيات، كما يُظهر الشكل التالي:





واحتلت مصر المرتبة الأولى بالنسبة لوفيات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 561 حالة، تلاها العراق بـ399 وفاة، ثم السعودية التي سجلت 282 وفاة، ثم اليمن 112 وفاة، وفي المرتبة الخامسة السودان الذي سجل 74 وفاة، كما يوضح الشكل التالي:





يُذكر أن جميع البيانات والأرقام تم الحصول عليها من الصفحات الرسمية لوزارات الصحة بالدول العربية ووكالات الأنباء العربية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، باستثناء دولة البحرين تم الاعتماد على موقع worldometers.

بعض الدول لم تصدر التقرير الوبائي اليومي الخاص بـ«كوفيد-19» خلال بعض الأيام كالصومال وليبيا، وتم تسجيل صفر إصابات ووفيات بالأيام غير المسجلة؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بها.