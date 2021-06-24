مسؤول صحي إيطالي: التطعيم المزدوج فعال ضد سلالة دلتا المتحورة عن كورونا

دعا وكيل وزارة الصحة الإيطالية بييرباولو سيليري، إلى عدم الإفراط في القلق ناحية متحور دلتا الجديد لفيروس كورونا.

وقال سيليري، في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية اليوم الخميس، إنه "فيما يتعلق بانتشار متحور دلتا، فالتطعيم المزدوج يثبت فعاليته".

وأضاف: "أن المتحورات تصل إلينا باستمرار لأنه بقدر ما يمكننا تقييد السفر، حظره، فحص الوافدين أو أي شيء آخر نفعله وأي إجراء نقوم به لإبطاء وصول الفيروس والحد من انتشاره فإنه يبقى موجودًا، بل يؤكد أنه لا يوجد انعدام للمخاطر مع هذا الفيروس الذي ينتشر كثيرًا".

وأشار إلى أنه يجب البحث عن المتحورات أولًا، ثم نقيد تسلسلها الجيني وتتبعها، وبشكل خاص الآن، بعد أن أصبح لدينا عدد قليل من الحالات، وفي غضون ذلك علينا المضي قدما في إكمال عملية التطعيم، لأن اللقاحات فعالة ضد المتحورات المتداولة الحالية.