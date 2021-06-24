 عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في مقاطعة ميامي الأمريكية - بوابة الشروق
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عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في مقاطعة ميامي الأمريكية

وكالات
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 1:50 م

قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس، إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع مبنى في مدينة ميامي انهار جزء منه.

 

ورغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على "تويتر" حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام، وفقا لوكالة رويترز.

 

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة بولاية فلوريدا: "تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامي داد المساعدة".

 

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى حتى الآن.

 


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