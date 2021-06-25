إخلاء سبيل 9 متهمين في واقعة احتراق منزلين في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، إخلاء سبيل ٩ متهمين في واقعة احتراق وتحطم منزلين وحظيرة في مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل النظارة.



وكان بلاغ وصل إلى المقدم هاني فرج، نائب مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي (م.ح)، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة النقبين محمد عبيد وعمرو أبو النصر، حيث تما السيطرة على المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط القرية.



وبالفحص والتحري، تبين أن مشاجرة وقعت بين العائلتين بسبب احتكاكات الشباب.



وكان الطرفان قد وقع بينهما اشتباك حيث أطلق الطرفان أعيرة نارية عشوائية بهدف الترهيب، وأشعل أفراد عائلة (م) النيران في منزل (س) من عائلة (ح).



وعلى إثر ذلك أشعل أفراد عائلة (ح) النيران وحطموا واجهة منزل من العائلة الأخرى، كما تم حرق حظيرة.