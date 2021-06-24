وزير البيئة البريطاني: إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في 19 يوليو المقبل

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، إنه سيتم إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وتشمل ارتداء الكمامات، في 19 يوليو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن يوستيس القول إنه يتطلع للتخلى عن كمامته بمجرد إلغاء "الإلزام الإجباري" لارتدائها .

وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعتقد أن هذا التاريخ "جيد" من أجل السماح بإلغاء جميع القيود المتبقية.

ويحذر الخبراء من أنه قد يُطلب اتباع بعض الإجراءات، مثل ارتداء الكمامات، للسيطرة على مستويات الفيروس في المجتمع .

ولدى سؤواله حول ما إذا كان سيستمر في ارتداء الكمامة بعد إلغاء إلزامية ارتدائها، أجاب الوزير "لا، لن أفعل".