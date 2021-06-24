انتحار مبتكر برنامج مكافحة الفيروسات جون مكافي في سجنه بإسبانيا

قال محامي المطور التكنولوجي جون مكافي إن موكله، البريطاني المولد الأمريكي الجنسية، مات منتحرا في سجن بمدينة برشلونة يوم الأربعاء بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارا بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في اتهامات بالتهرب الضريبي.

وقال خافيير فيلابا محامي مكافي إن رائد برامج الحماية من الفيروسات الإلكترونية شنق نفسه بعدما أجهز عليه الاحباط بعد تسعة أشهر أمضاها في السجن.

وفي الشهر الماضي قال مكافي (75 عاما) خلال جلسة إنه مع بلوغه هذا السن سيقضي باقي عمره في السجن إذا أدين في الولايات المتحدة.

وقال “أتمنى أن ترى المحكمة العليا الإسبانية مدى هذا الظلم” وأضاف “تريد الولايات المتحدة أن تجعلني عبرة".

وتم اعتقال مكافي في إسبانيا في 6 أكتوبر الماضي، بعد توجيه لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات مدنية إلى شركته، زاعمة أنه حقق أكثر من 23.1 مليون دولار عبر عمليات مضللة في سوق العملات الإلكترونية، يُزعم أيضًا أنه كسب الملايين من الترويج للعملات المشفرة، وكذلك من خلال العمل الاستشاري، والتحدث، وبيع حقوق قصة حياته في فيلم وثائقي.

في العام الماضي، اعترف بعدم دفع الضرائب في مقطع فيديو نُشر على تويتر، وصف مكافي العملة المشفرة كطريقة لمنع الحكومات من تحصيل ضرائب الدخل.

ذكر المدعون أن مكافي وفريق العملات المشفرة التابع له استخدموا حسابه على تويتر، الذي يضم مليون متابع، للترويج لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وهي عملية طرح لعملة رقمية مشفرة أو رمز (Token) بهدف جمع تمويل لمشروع جديد أو مشروع قائم، دون الكشف عن أنه كان يُدفع له من قبل أصحاب عمليات الطرح للقيام بذلك.

يُزعم أن مكافي وفريقه الخاص بالعملات المشفرة قد شاركوا في مخطط ضخ وتفريغ، حيث اشتروا كميات كبيرة من العملات الرقمية المدرجة، وقاموا بالترويج لها على حسابه على تويتر لتضخيم قيمتها بشكل مصطنع، ثم قاموا ببيعها بعد فترة وجيزة، لجني المكاسب قصيرة الأجل، كل ذلك دون الكشف عن أنهم يمتلكونها.

أوضح المدعون العامون أن مكافي وفريقه حصدوا 13 مليون دولار من الاحتيال على المستثمرين، بما في ذلك مليوني دولار من مخطط الضخ والتفريغ.