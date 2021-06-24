جامعة كفر الشيخ تحقق في شكوى مواطن من سوء المعاملة بالمستشفى الجامعي

قال المركز الإعلامى لجامعة كفر الشيخ، إن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، كلف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بتحقيق عاجل وشامل في شكوى مواطن من أمن المستشفى لاستجلاء الحقيقة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين المترددين على مستشفياتها.



وقال محمد جمعة، صاحب الشكوى، إنه يتردد على مستشفى الجامعة بمحافظة كفر الشيخ منذ 3 أشهر، لاستكمال علاجه بعدما أجرى عملية قلب مفتوح في أحد المستشفيات بالقاهرة، وظهور آلام جديدة.



وأضاف جمعة أنه لم يسدد ثمن الأشعة ودلته إحدى المسئولات بالمستشفى أنه يمكن من خلال بحث اجتماعي يتسلم الأشعة دون مقابل أو يمكن إعفائه، وعند توجهه لاستلام الأشعة وجد سوء معاملة من فرد أمن، فرفع صوته معترضًا فوجد أحد العاملين بالأشعة يتعدى عليه بحجة أنه خرج منه بعض رزاز اللعاب في الطعام الذي يأكله.



وقال الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الواقعة بالكامل أحيلت للتحقيق، وأنه سيتم مراجعة كاميرات مستشفى الجامعة لمعرفة كواليس ما جرى، وإعطاء كل طرف حقه طبقًا للوائح والقوانين.