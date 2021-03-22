السعودية تكمل استعداداتها التنظيمية والوقائية لاستقبال ضيوف الرحمن

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن جميع الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات، لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام، ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية، ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية، مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لجميع متطلبات مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكدت استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية، وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي، الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية، ووضع معايير ومستويات للأداء، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية، ومستهدفات المشاريع والبرامج التطويرية كافة، لتطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.