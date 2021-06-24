فلسطين تحقق فوزا كبيرا على جزر القمر وتتأهل لنهائيات كأس العرب

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات بطولة كأس العرب، وذلك بعد فوزه الكبير 5 / 1 على منتخب جزر القمر، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي اسد في العاصمة القطرية الدوحة ،اليوم الخميس، ضمن تصفيات التأهل للبطولة

وكان منتخب جزر القمر قد افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق جوموي موسى، لكن ليث خروب أدرك التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وأضاف تامر صيام الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و72 ، قبل أن يختتم إسلام البطران خماسية فريقه في الدقيقة 81.

يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم أواخر العام الجاري، وذلك قبل عام من استضافتها لكأس العالم 2022.