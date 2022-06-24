الأردن وسلوفاكيا يؤكدان الحرص المشترك على العمل لتوسعة آفاق التعاون الثنائي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، اليوم الجمعة، الحرص المشترك على استمرار العمل لتوسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واتفق الوزيران، خلال محادثات أجرياها، في عمان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على استمرار العمل لتحديد أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والتعليمية والسياحية، واتخاذ الخطوات التشريعية والعملية اللازمة لزيادة التفاعل فيها.

واستعرض الصفدي ونظيره السلوفاكي المستجدات الإقليمية، وبمقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وجهود دعم العراق واستقراره، والأزمة الأوكرانية وتبعاتها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد وزير الخارجية السلوفاكي، اهتمام بلاده في توطيد علاقات التعاون مع الأردن، في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة.