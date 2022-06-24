معارضون لقمة مجموعة السبع يقيمون مخيما لتنظيم مظاهراتهم المزمعة

بدأ معارضو قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا إقامة مخيمهم الاحتجاجي في حديقة على نهر لويزاخ بمنتجع جارميش-بارتينكيرشن بجبال الألب.

وقال الشخص الذي تقدم لنصب المخيم، ويدعى يورك رونته، اليوم الجمعة إنه تم السماح لحوالي 750 شخصا بالتخييم في المنطقة خلال أيام القمة، أو أكثر إذا لزم الأمر.

وذكر رونته أن حوالي 30 ناشطا منشغلون بإقامة المخيمات في الصباح، مع نشر العشرات من رجال الشرطة عند المداخل. وأضاف رونته إن التعاون مع الشرطة كان طيبا للغاية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سيتم تنظيم مظاهرات بالقرب من مكان مجموعة السبع، وكيف سيتحقق ذلك، حيث يعتبر المخيم على مسافة بعيدة عن قصر إلماو.

ووفقا لمسؤول المقاطعة المحلي، تم تسجيل حوالي 25 فعالية في منطقة جارميش-بارتينكيرشن تجرى خلال القمة. ومن بينها، تمت الموافقة على أقل من 10 فعاليات فقط يوم أمس الخميس.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قادة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى في العالم في 26 إلى 28 يونيو الجاري في قصر إلماو الفاخر.