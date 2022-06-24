حكم يسمح لرجل باستخدام بويضة من زوجته الراحلة للإنجاب

وكان جينينغز، المقيم في منطقة هايبري، شمال لندن، قد أخبر القاضية أنه لا يتذكر أنه أو زوجته لديهما "أي مشاعر سلبية تجاه الأبوة في حالة استخدام أم بديلة أو بويضات متبرع بها أو تبني طفل".

وقال: "كانت رحلتنا العاطفية تنطلق من عجز العقم الذي زاد من تفاقمه الشعور بالظلم في ظل جميع المشكلات الطبية الأخرى التي واجهناها بالفعل".

وأضاف "وصلنا في النهاية إلى قناعة قبول أن إعطاء خيار أطفال الأنابيب أفضل فرصة لدينا، ستكون هي المرة والمحاولة الأخيرة لدينا وسيتم حفظ البويضة المخصبة الأخيرة من أجل إنجاب طفل عن طريق تأجير الأرحام".

وأخبر جينينغز القاضية أنه ناقش وزوجته ما يجب أن يحدث إذا ماتت تشويا أو تعرضت هي أو التوأم لخطر الوفاة، وكانت تشويا "مصرة" على أنه يجب إنقاذ الفتيات إذا ما توجب الاختيار بينها وبينهما.

وعانى الزوجان، اللذان انتقلا إلى المملكة المتحدة من ترينيداد، من مشكلة الإجهاض في حملين سابقين.