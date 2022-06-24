تونس ترحب بقرار جمعية الأمم المتحدة اعتبار 24 يونيو يوما للمرأة الدبلوماسية

أعلنت تونس ترحيبها باعتماد الجمعية العامّة للأمم المتحدة القرار 12427 الذي أقر يوم 24 يونيو من كل عام يوما للمرأة الدبلوماسية، معتبرة القرار محطة هامة نحو تكريس المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي وإقرارًا بالدور الحيوي للمرأة الدبلوماسية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وفي بناء الأمن والسلم في العالم وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن المرأة الدبلوماسية أثبتت قدرتها على كسب الرهانات القائمة والمساهمة البناءة في صياغة السياسات والاستراتيجيات لمجابهة مختلف الأزمات والمتغيرات العالمية وتداعياتها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وأضاف البيان أن تونس حققت أشواطًا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في مختلف المجالات، وتُؤكّد اليوم التزامها بالمضي قدمًا نحو تعزيز حضور المرأة في المجال الدبلوماسي وفي مواقع القرار وفقا لمبادئ التناصف وتكافئ الفرص.

وتابع إن انضمام تونس إلى قائمة الدول الراعية لهذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج الذي اتخذته بالاعتراف بدور المرأة الأساسي في بناء القدرات ومقومات صمود المجتمعات تأكيدا لما تم إقراره في القرار 2532 الذي بادر به رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.

وتغتنم تونس هذه المناسبة لتحيي جميع دبلوماسياتها اللاتي يؤمنّ بقيمة العمل وبدورهن في إعلاء راية تونس ومزيد إشعاعها والذود عن حماها وسيادتها الوطنية وعزتها ومناعتها.