مسؤول ألماني يحذر من أن روسيا قد توقف إمدادات الغاز للبلاد بشكل تام

حذر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الخدمات الأساسية والتي تشمل إمدادات الغاز، اليوم الجمعة من أن روسيا قد تقدم على وقف تدفق إمدادات الغاز إلى ألمانيا بشكل تام.

وقال كلاوس مولر في حديث للإذاعة الألمانية العامة (آيه آر دي) صباح اليوم الجمعة، إن الوكالة "لا تستطيع أن تستبعد ذلك"، مضيفا أن هذا هو السبب وراء قرار وكالة الشبكات الاتحادية بوضع سيناريوهات متنوعة.

وأوضح مولر أن "معظم هذه السيناريوهات ليست رائعة، وسينتج عنها وجود كميات ضئيلة من الغاز بنهاية الشتاء، أو خلال الخريف أو الشتاء بالفعل - وهو موقف صعب للغاية".

وقامت روسيا بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة بخفض كميات الغاز المتدفق إلى ألمانيا من خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق، مما أثار حالة من القلق في ظل الإغلاق المقرر للخط لإجراء عمليات صيانة في الحادي عشر من تموز/يوليو المقبل، حيث غالبا ما يتم قطع إمدادات الغاز لعدة أيام. ولكن القلق يساور الكثيرين هذه المرة بشأن هل ستعاود روسيا ضخ الغاز مرة أخرى بعد إنجاز عمليات الصيانة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أمس الخميس "مرحلة الإنذار" في خطة الطوارئ المتعلقة بالغاز في أعقاب تراجع تدفق إمدادات الغاز من روسيا بشكل كبير

ودعا مولر المستهلكين إلى ترشيد استخدام الغاز حيثما كان ذلك ممكنا؟