رويترز: فاجنر تسيطر على مواقع عسكرية على بعد 500 كلم من موسكو

قال مصدر أمني روسي لـ"رويترز"، السبت، إن مقاتلي مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.

كانت المجموعة قد أعلنت، في وقت سابق، سيطرتها على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، والذي يعد مركزاً رئيسياً لقيادة العمليات في أوكرانيا، فيما أطلقت السلطات في العاصمة موسكو "عملية لمكافحة الإرهاب"، في أعقاب إعلان قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين التمرد على الجيش الروسي.

ونفى قائد فاجنر أن يكون بصدد تنفيذ "انقلاب عسكري"، مؤكدا أنه يريد قيادة "مسيرة من أجل العدالة". وقال: "هذا ليس انقلابا عسكريا، بل مسيرة لتحقيق العدالة. ما نفعله لا يعوق القوات المسلّحة".