وزير التعليم: تصحيح الأسئلة المقالية في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric ليأخذ كل طالب حقه

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة، وذلك أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول).

وتوجه الوزير إلى غرفة التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، وأجرى حوارا مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح.

وتفقد الوزير غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) واطمأن الوزير على سلامة التصحيح، وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة والتركيز فى التصحيح.

وأكد حجازى أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.

وذكر الوزير أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

وأشار الوزير إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

يشار إلى البدء فى أعمال التقدير لمادة اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيا يوم الأربعاء الماضي، كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) أمس الجمعة.