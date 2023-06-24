بوتين: كل من حمل السلاح ضد الجيش الروسي خائن

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كل من حمل السلاح ضد الجيش الروسي، بأنه "خائن"، وذلك بعد إعلان قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية التمرد على وزارة الدفاع الروسية.

وقال بوتين، في خطاب ووجه إلى الشعب الروسي، إن ما يحدث هو غدر، معتبرا أن محاولة تقسيم المجتمع هي طعنة في الظهر، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف: "كرئيس لروسيا وكمواطن روسي سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح"، مشددا "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف".



وتابع أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب، مشيرا أيضا إلى أن القوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح.



وأكد أن المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية.



وقال بوتين إنه تواصل الليلة الماضية معى جميع القادة العسكريين في كل المحاور، مضيفا ردودنا على هذا التهديد ستكون صارمة وقاسية.



وحثت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم السبت، مقاتلي مجموعة "فاجنر"على "الاستسلام والاعتراف بالهزيمة"، مطالبة إياهم بضرورة التواصل مع ممثلي الوزارة أو ممثلي دوائر إنفاذ القانون في روسيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.



وأعلنت الوزارة، بحسب "تاس"، أنها ألحقت بمقاتلي "فاجنر" هزيمة كبرى، بعدما انخرطوا في "مغامرة غير محسوبة العواقب".



جاء ذلك فيما اتهمت السلطات الروسية، قائد مجموعة "فاجنر" بقيادة "تمرد مسلح"، واصدرت أوامرها بإلقاء القبض عليه، فيما أعلنم يفيجيني بريجوجين قائد "فاجنر" سيطرته على مواقع عسكرية في مدينة روستوف الروسية.