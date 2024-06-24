روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية بشأن الضربة الأوكرانية في القرم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، إلى مقر الوزارة، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقالت الوزارة في بيان لها: «خلال محادثة في وزارة الخارجية الروسية، في 24 يونيو، مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، لين تريسي، التي تم استدعاؤها، تم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالجريمة الدموية الجديدة لنظام كييف، التي رعتها وسلحتها واشنطن، والتي شنت هجوما صاروخيا استهدف السكان المدنيين في سيفاستوبول، ورافقه سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال».

وأضافت الوزارة أنه «تم التأكيد خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة، التي تشن حربًا هجينة ضد روسيا، أصبحت بالفعل طرفًا في الصراع، وهي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ هذه المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين، يتحملون مسئولية متساوية مع نظام كييف عن هذه الفظائع».

واستطرد بيان الخارجية الروسية: «أُبلغت السفيرة أن مثل هذه التصرفات التي اتخذتها واشنطن، والتي تهدف إلى تشجيع السلطات الموالية للنازية في أوكرانيا على مواصلة الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني، من خلال إصدار الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية، لن تمر دون عقاب بالتأكيد».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز «أتاكمز».

وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.