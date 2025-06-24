كشف حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تأثيرًا واضحًا للتوترات الإقليمية على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

أوضح الشاعر، مستندًا إلى معطيات غير رسمية، أن هناك تأثيرًا على معدل الحجوزات الجديدة تتراوح نسبته بين 25% و30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أضاف الشاعر، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن التوقعات تشير إلى أنه بمجرد توقف هذه التوترات بشكل نهائي، ستعود الحجوزات الجديدة بصورة كبيرة. وأعرب رئيس اتحاد الغرف السياحية عن توقعه بأن يشهد النصف الثاني من العام الجاري أرقامًا سياحية مرتفعة.

أكد الشاعر أن الأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة خلال عامي 2023 و2024، والنصف الأول من العام الجاري 2025، تعود إلى الجهود الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها مصر.

ووجه الشاعر الشكر، نيابة عن الغرف السياحية، للرئيس السيسي على جهوده في تعزيز حالة الاستقرار التي تشهدها مصر، والتي تُعد أساس ارتفاع حركة السياحة الوافدة إليها، خاصة وأن السائحين يشعرون بهذا الأمن والأمان، مما يعزز تجربتهم السياحية في مصر.

وأضاف أنه لا ينكر أحد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه حاليًا أجهزة الدولة بأكملها لصناعة السياحة، وعلى رأسها القيادة السياسية.

أشار إلى أن حركة التنمية الشاملة التي يشهدها كل شبر من أرض مصر تصب أساسًا في صالح السياحة، بجانب حالة الاستقرار والأمن والأمان، مما يشكل مع الاهتمام الحكومي بيئة خصبة لنمو سياحي كبير.

أوضح الشاعر أن الاتحاد ركز على عدة محاور، يأتي في مقدمتها التركيز على جودة التجربة السياحية للسائح الوافد إلى مصر.

أشار إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث جرى توقيع بروتوكول تعاون مع المدارس الثانوية الفندقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية، بهدف الوصول إلى العمالة المدربة التي تلعب دورًا هامًا في نمو القطاع السياحي، فضلًا عن التعاون مع جامعات السياحة والفنادق، من خلال تدريب الطلاب نظريًا وعمليًا في المنشآت السياحية.

أشاد بجهود الدولة في تحسين جودة الطرق السياحية، التي تمثل محورًا رئيسيًا في تحسين التجربة السياحية للسائحين. أشار إلى أنه جرى فتح طريق طيبة الذي يوفر نحو ساعتين للذهاب من الأقصر إلى الغردقة، كما طالب بسرعة افتتاح الطريق الاستراتيجي بين مرسى علم وأسوان.

من جهتها، أكدت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، أن العلاقة بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية هي علاقة تكاملية. وأشارت إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو السياحي المطلوب.