وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

تُوِّج الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل المثير بنتيجة 4-4، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وارتدى أبو علي ثوب التألق في اللقاء، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" منحت الأهلي التقدُّم في أكثر من مناسبة، ليخطف الجائزة عن جدارة بعد أداء هجومي مميز وحاسم.

ورغم الأداء الهجومي القوي، ودّع الأهلي البطولة من دور المجموعات، مكتفيًا بنقطتين في المركز الأخير من المجموعة الأولى، متساويًا مع بورتو، بينما تأهل بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي إلى ثمن النهائي بعد أن جمع كل منهما 5 نقاط.