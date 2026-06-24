تحتفل وزارة الثقافة بمرور 13 عاما على قيام ثورة 30 يونيو، وذلك من خلال احتفالية شعبية ضخمة بعنوان «مصر الحكاية»، تنظمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع المسرح، وبمشاركة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل 30 يونيو على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بحرم دار أوبرا القاهرة.

تتضمن الاحتفالية برنامجًا للعروض الفنية، تجمع بين الغناء والاستعراض، بمشاركة نخبة من الفرق الفنية التابعة لقصور الثقافة، منها فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، فرقة التنورة التراثية، والتى تحتفى بذاكرة الوطن الغنائية، وتستعيد محطات مضيئة من الحكاية المصرية، عبر الموسيقى ومختلف ألوان الإبداع الفنى.

كذلك تشمل الاحتفالية عددًا من الأنشطة الثقافية المتنوعة، والتى تتمثل فى معارض للفنون التشكيلية والكتاب، وتستقبل الأمسية جمهورها مجانا.

على جانب آخر أعدت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن احتفالية خاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك من خلال أمسية من سلسلة صالون الأكاديمية التى تقام فى السادسة مساء الإثنين المقبل بقاعة ثروت عكاشة بإشراف الدكتورة عفاف طلبة مؤسس ورئيس الصالون.

وتحت عنوان «الأغنية الوطنية: من نبض الشارع إلى ذاكرة النصر» يستضيف نخبة من الشخصيات العامة والخبراء لمناقشة دور الأغنية الوطنية فى توثيق التاريخ، ومنهم اللواء أحمد زغلول مهران، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقاً، والكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى، والناقدة والشاعرة الدكتورة نوران فؤاد، والدكتورة مايسة عبد الغنى، أستاذ آلة القانون بالمعهد العالى للموسيقى العربية.

ويدور الحوار حول الدور المحورى الذى تلعبه الأغنية الوطنية، وتأثيرها كقوة ناعمة فى تعزيز الهوية الوطنية وتخليد الانتصارات الوطنية، كما تناقش الندوة كيفية تحول الأغنية الوطنية من مجرد تعبير عن مشاعر الشارع إلى وثيقة تاريخية تحفظ ذاكرة الوطن.

يتخلل الصالون تقديم مجموعة فقرات فنية متنوعة تحتفى بالأغنية الوطنية، وتستعرض عددا من الأعمال التى توثق أحداثًا وطنية كبرى.

وتحت عنوان «نحو إنتاج عمل مسرحى استعراضى قومى عن ثورة 30 يونيو بعناصر فنية مختارة»، تنظم لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة فى السادسة مساء الإثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع لجان الشعر، الفنون التشكيلية، المسرح، والدراسات الأدبية.

تدير الحوار فى الندوة الدكتورة حنان أبوالمجد مقررة لجنة الموسيقى، بمشاركة كل من الدكتورة دعاء عبدربه، والموسيقار أمير عبدالمجيد، والمخرج عاطف عوض، والدكتور أحمد مجاهد، والدكتور أحمد بلبولة، والدكتور مسعود شومان، والفنانة هالة شافعى، والدكتور أحمد عبدالفتاح، والدكتور محمد أبوالخير، والدكتور أيمن الشيوى، رئيس قطاع المسرح، والفنان المخرج المسرحى إسماعيل مختار، والدكتور هيثم الحاج على، والدكتورة سحر الشريف، والدكتورة جهاد محمود.