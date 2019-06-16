أمريكا تدعو إلى مشاورات لمواجهة الاختراقات المحتملة للمجال الجوي لكوريا الجنوبية

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ضرورة التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية للرد على الحوادث في المستقبل المماثلة للاختراق الأخير من طائرات صينية وروسية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء بولتون مع نظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي-يونج في المكتب الرئاسي في سول، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

واتفق بولتون وتشونج على استمرار المناقشات حول كيفية التعاون في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في المياه قبالة إيران.

كما تطرق المسؤولان الأمريكي والكوري الجنوبي إلى مسألة تقاسم التكاليف الدفاعية واتفقا على العمل على إجراء مشاورات تقوم على أساس روح التحالف بين سول وواشنطن بأكثر الطرق منطقية ونزاهة.