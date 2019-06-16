ولي عهد أبوظبي يصل إلى إندونيسيا

وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جاكرتا في زيارة لأندونيسيا، وكان الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو في مقدمة مستقبليه لدى وصوله بمطار سوكارنو هاتا الدولي.

وذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، أن بن زايد سيجري مناقشات خلال الزيارة حول العديد من مجالات التعاون بين البلدين ، ونقلت عن وزير الطاقة والثروة المعدنية أغناسيوس جونان قوله أنه من المنتظر التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي ، تشمل الخطة الرئيسية لتطوير المصفاة (RDMP) في باليكبابان بشرق كاليمانتان، والتعاون لتوسيع صناعة البتروكيماويات مع شركة بي تي تشاندرا (PT Chandra Asri )، والشراكة مع PT Pelabuhan Indonesia Maspion في سورابايا جاوة الشرقية، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمار مع الشركات الثلاث يصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي.

وتشير بيانات وزارة التجارة الأندونيسية - حسب " أنتارا" إلى وجود عجز في الميزان التجاري الإندونيسي مع الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017. وإلى أنه حتى الفصل الأول من عام 2019، بلغ العجز 287 مليون دولار، وذلك بسبب حقيقة أن واردات الإمارات إلى إندونيسيا بلغت 882.5 مليون دولار، في حين سجلت صادرات إندونيسيا فقط 594.4 مليون دولار.