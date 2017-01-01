مصرع ثالث حالة في هجوم تمساح خلال شهر واحد بشرق ماليزيا

قال شهود عيان ومسؤولون إن رجلا (47 عاما) لقي مصرعه في وقت مبكر اليوم الجمعة في هجوم تمساح في منطقة ساراواك الماليزية بجزيرة بورنيو.

وسحب التمساح الرجل، المعروف محليا باسم كونج جيندي، من على قارب كان يقوم بإصلاحه على ضفاف نهر يقع على بعد 233 كيلومترا من العاصمة الإقليمية كوتشينج، وفقا لوكالة بيرناما الماليزية الحكومية للأنباء.

وقال متحدث باسم جناح ساراواك لإدارة الإطفاء والإنقاذ الوطنية، والمعروفة فى ماليزيا باسمها المختصر بومبا، إن جيران الرجل وعمال إنقاذ في بومبا اكتشفوا بقايا الضحية على بعد كيلومتر واحد من المكان الذي انقض عليه فيه التمساح.

ويقدر مسؤولون محليون بوجود ما بين 10 آلاف و 13 ألف تمساح يجوبون أنهار وأدغال ساراواك وأيضا صباح، وهي المنطقة الماليزية الأخرى في بورنيو.

وكان رجل (62 عاما) قد لقي مصرعه في هجوم تمساح في ساراواك مطلع يوليو الجاري، وذلك بعد أسبوع من مداهمة أخرى لتمساح، قتلت فيها سيدة (50 عاما) على ضفة نهر في صباح.