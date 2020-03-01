سوريا: تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 608.



وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إنها سجلت شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 184.



وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أعلنت اليوم إغلاق كافة المعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية لمدة 14 يوما.



ودفع ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الشهر الجاري الحكومة السورية إلى منع كل الفعاليات الاجتماعية من أفراح وخيام عزاء اعتبارا من اليوم.