استبعاد مرشح رئاسي سابق من الانتخابات البرلمانية الروسية المقبلة

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قبل ثمانية أسابيع من تنظيم الانتخابات البرلمانية في روسيا رفضت اللجنة المركزية للانتخابات قبول السياسي البارز ورجل الأعمال بافيل جرودينين كمرشح لمجلس الدوما (البرلمان الروسي).

وأفادت وكالة تاس الرسمية اليوم السبت بأن اللجنة التي ترأسها مسؤولة الانتخابات إيلا بامفيلوفا اعتمدت على تقارير تفيد بأن المرشح الرئاسي السابق لديه حساب في الخارج.

وتجري الانتخابات البرلمانية في روسيا يوم 19 سبتمبر المقبل.

وصف الشيوعيون المؤيديون لجرودينين /60 عاما/ الذي لا ينتمي حزبيا - هذا القرار بأنه قرار سياسي.

وأعلنوا أنهم سيرفعون دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العليا في روسيا وأنهم سينظمون احتجاجات عليه.

كان جرودينين أعلن مرارا أنه لم يعد لديه أية ممتلكات في الخارج.

وقالت وسائل إعلام إن زوجة جرودينين المطلقة زعمت بأن طليقها - وهو مدير مزرعة لينين سوفخوز - ما يزال لديه حساب خارجي.

ولا يسمح قانون الانتخابات الروسي لشخص له حساب خارجي بالترشح للانتخابات البرلمانية في البلاد.

احتل جرودينين المركز الثاني خلف فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بنسبة 77ر11 % من الأصوات.

وفي ضوء استياء السكان من احتكار حزب الحكومة "روسيا الموحدة" للسلطة كان الشيوعيون يعلقون آمالا كبيرة على رجل الأعمال المشهور.

وسجل الحزب 344 مرشحا وما يزال حزب "يابلوكو" الليبرالي المعارض ينتظر موافقة اللجنة الانتخابية.

ووفقا لقانون مثير للجدل يستبعد من الانتخابات المتعاونون مع منافس الكرملين المسجون أليكسي نافالني الذين صنفتهم السلطات كمتطرفين.

وطالما اشتكت المعارضة من أن السلطات تبذل كل ما في وسعها لتأمين أغلبية مطلقة جديدة لحزب الحكومة.

يضم مجلس الدوما 450 عضوا.