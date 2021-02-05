الرئاسي الليبي: متمسكون بالانتخابات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حرص المجلس على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، مشددا على دعم المجلس للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.

وذكرت المكتب الإعلامي للمنفي - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم السبت مع أعيان وحكماء منطقة البطنان، حيث استمع المنفي للمشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فيروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتهم، أكد أعيان وحكماء منطقة البطنان، دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي واستعدادهم للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.