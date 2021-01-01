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ودعت الزهراء شعبان لاعبة منتخب مصر للرماية منافسات 10 متر بندقية هواء بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت لاعبة مصر المركز 38 من أصل 50 لاعبة في تصفيات 10 متر بندقية هواء محققة 620 نقطة، لتودع المنافسات حيث يتأهل فقط أول 8 لاعبات للنهائي.

وحققت الزهراء 103.7 نقطة في الجولة الأولى ثم 101.4 نقطة في الجولة الثانية و103.6 نقطة في الجولة الثالثة و104.9 نقطة في الجولة الرابعة و104.2 نقطة في الجولة الخامسة و102.2 نقطة في الجولة السادسة.

ومن المقرر أن تلعب الزهراء شعبان في منافسات 50 متر بندقية 3 أوضاع يوم 31 يوليو الجاري في الخامسة صباحا.

يذكر أن الرقم العالمي لهذه المنافسات مسجل بإسم الصينية زاو روزهو برصيد 634 نقطة.