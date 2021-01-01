موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا للإنتاج

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المحاضرة الحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ٢٤ بمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.