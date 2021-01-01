موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا للإنتاج

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.
شهدت المحاضرة الحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ٢٤ بمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».
وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.