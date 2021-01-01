قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لمصر اليوم الأحد، ذات شقين؛ أولهما ثنائي لمصر، وآخر يخص الجامعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن «لافروف» طلب اللقاء مع الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين؛ لشرح موقف بلاده من الوضع الخاص بأوكرانيا والأزمة والحرب.

وتحفظ على كلمة «الفراغ»، المستخدمة في تحليل المراقبين للزيارات التي يجريها الجانب الأمريكي والروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، معقبًا: «شخصيًا أعتقد أن كلمة الفراغ بها استهانة بدول المنطقة، دول المنطقة تستطيع أن تملأ أي فراغ موجود يمكن الحديث عنه».

وتابع الأمين العام المساعد: «استخدام الكلمة يوحي بأن المنطقة بها مساحة لا تتبع أي دول أو حكومات أو تشهد عملًا يتم، وإن الدول الكبرى تيجي وتحط إيدها وتعمل بتلك المنطقة، هي كلمة متكررة في مصطلحات يستخدمها العديد من المراقبين السياسيين ولدي تحفظ عليها».

وأشار إلى أن قدوم الجانبين الأمريكي والروسي إلى الشرق الأوسط أمر وارد؛ لأن دول المنطقة مهمة، كما أن دعم وتفهم دولها مهم لكلا الطرفين والأطراف الأخرى، قائلًا إن الكل يأتي لمنطقة الشرق الأوسط، عند وجود أزمة والحرب والتداعيات الكبيرة، لأنها محورية في السلام والاستقرار العالمي، وتقع في قلب الأحداث دائمًا.