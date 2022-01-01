شركتا هيونداي وكيا تسجلان مبيعات قياسية في فيتنام وإندونيسيا خلال النصف الأول من العام

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن شركتي هيونداي وكيا التابعة لها الكوريتين الجنوبيتين سجلتا مبيعات قياسية في فيتنام وإندونيسيا خلال النصف الأول من العام، حيث كان أداؤهما قويا في الأسواق التي عادة ما تهيمن عليها الشركات اليابانية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات رابطة مصنعي السيارات في فيتنام أظهرت أن مبيعات شركتي هيونداي وكيا بلغت 71 ألفا و882 سيارة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين، بارتفاع بنسبة 2ر29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وجاءت قيمة المبيعات أعلى بواقع 7ر1 مرة مقارنة بمبيعات شركة تويوتا اليابانية في فيتنام والتي بلغت 43 ألفا و85 سيارة.



وبلغت قيمة الحصة السوقية لهيونداي وكيا في السوق الفيتنامي المتنامي 3ر38%، متخطية الحصة السوقية لتويوتا التي تبلغ 2ر23%.



وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات في إندونيسيا أن إجمالي مبيعات الشركتين الكوريتين في إندونيسيا، حيث يتم بيع أكثر من 90% من السيارات اليابانية، ارتفع إلى 12 ألفا و13 سيارة، بارتفاع بواقع أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.



وارتفعت الحصة السوقية لهيونداي وكيا في إندونيسيا إلى 6ر2%، بارتفاع بواقع 8ر1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.