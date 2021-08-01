 عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 2:31 م

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويتعرض الأقصى لاقتحامات من قبل المستوطنين بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل الجنوبية.

وفي مُحاولة لصد الاقتحامات، تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف التواجد فيه، على مدار أيام الأسبوع.


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