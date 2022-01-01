وكالة الشبكات بألمانيا: الغاز الطبيعي المسال من محطات شمال ألمانيا مهم أيضا لجنوب البلاد

أكدت الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا، أهمية محطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة فوربومرن بشمال ألمانيا بالنسبة لإمداد جنوب ألمانيا أيضا.



وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن تسليم الكميات التي تم التعهد بها (من الغاز الطبيعي المسال) إلى مدينة لوبمين بالشمال سيساعد كثيرا، لافتا إلى أن هذا الموقع مربوط جيدا بمناطق نائية، بوصفه نقطة نهاية لخط أنابيب الغاز الألماني-الروسي نورد ستريم1، متابعا: "هذا ليس هو الحال في كل موقع آخر بشمال ألمانيا".



يذكر أنه من المقرر إنشاء إحدى محطات الغاز العائمة في مدينة لوبمين حيث سيتم من خلالها استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز وإدخاله في الشبكة، وفقا لمساعي الحكومة الاتحادية.



ومن المقرر أن تسهم هذه المحطات في إنهاء اعتماد جمهورية ألمانيا الاتحادية على واردات الغاز الروسي.



ولكن بعض الولايات الألمانية مثل بافاريا وبادن-فورتمبرج في جنوب البلاد لديها مخاوف كبرى من تعرضها لنقص في الغاز، نظرا لبعدها عن المحطات المخطط لها والخزانات الكبيرة في شمال غرب ألمانيا.



وفي هذا السياق قال مولر: "كلما استقبلت مدينة لوبمين كميات أكبر، استطعنا ملء الخزانات .... بشكل أكبر، وأصبحنا في وضع أفضل يمكننا من تجنب أي مشكلات إقليمية في الجنوب".