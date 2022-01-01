نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل شخصين خلال تواجدهما بقطعة أرض زراعية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، وأنه أقدم على التخلص من حياة المجني عليهما بتهشيم رأسهما باستخدام حجر؛ وذلك لمحاولة المجني عليهما منعه من سرقة دراجة خاصة بأحدهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة كفر غطاطى بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتين لمزارعين مسنين، أحدهما يبلغ من العمر 83 عاما، والثاني 73 عاما، تم قتلهما في ظروف غامضة، وبتكثيف الجهود والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم والقبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه هشم رأس أحد المجني عليهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة، وفر هاربا، إلا أن المجنى عليه الثانى شاهده وحاول ضبطه، فاعتدى عليه أيضا بحجر وهشم رأسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.