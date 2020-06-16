الجزائر تعلق توريد الغاز لإسبانيا مؤقتا

أعلنت شركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية، تعليق مؤقت لتوريد الغاز إلى إسبانيا بسبب عطب أصاب أنبوب الغاز " ميدغاز" في الجانب الإسباني اليوم الأحد.

وقالت "سوناطراك" في بيان لها ان هذا الحادث " تسبب في تعليق مؤقت لتزويد إسبانيا بالغاز"، موضحة أن "الفرق الفنية الإسبانية تعمل على إجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة إمدادات الغاز لإسبانيا في أسرع وقت ممكن".

كانت الجزائر أعلنت في يونيو حزيران الماضي تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار التي ابرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وحظر كل الواردات منها، على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية. لكنها بالمقابل أكدت أنها ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا.