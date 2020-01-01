متطرفون يحرقون مصحفا أمام السفارة العراقية في الدنمارك

أقدمت مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، اليوم الاثنين، على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاجن، مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأقدمت المجموعة المتطرفة، التي تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنماركيون"، بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب وكالة "رويترز".

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد، يوم السبت، بدعوة من الأحزاب المشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة؛ احتجاجاً على حرق المصاحف أو تمزيقها خلال تجمعات مناهضة للإسلام في السويد والدنمارك.

وكان اللاجئ العراقي المتطرف سلوان موميكا قد دهس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في السويد، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من شهر من تمزيقه نسخة من المصحف الشريف وأضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي.