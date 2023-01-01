رئيس وزراء الأردن يصل إلى العراق في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، برفقة وفد وزاري في زيارة رسمية.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أنه جرى مراسم استقبال رسمية للضيف، وكان في مقدمة المستقبلين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وعُزف خلالها النشيدان الوطنيان، واستعراض حرس الشرف.

وعقد السوداني والخصاونة اجتماعا ثنائيا، فيما ستبدأ بعد ذلك المباحثات الرسمية بين الجانبين ضمن الاجتماعات الموسعة للجنة العراقية الأردنية المشتركة التي ستتناول عددا من الملفات الاقتصادية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.