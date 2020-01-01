أعلن عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، المكلف بتيسير مهام رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إغلاق طريق بين الخرطوم وولاية شمال كردفان لمنع قوات الدعم السريع من استخدامه، فيما توعد الجيش بالتعامل مع أي مركبات على الطريق باعتبارها أهدافا عسكرية.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن عثمان قوله إن قوات الدعم السريع تستخدم الطريق في نقل منهوبات المواطنين وإدخال من سماهم «المرتزقة»، مشيرا إلى تحويل حركة مرور المركبات إلى الطريق الرابط بين الخرطوم وكوستي.

من جانبها، أوضحت القوات المسلحة السودانية في بيان على فيسبوك، أنها ستستهدف أي مركبات على الطريق استنادا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر البيان: «تنوه القوات المسلحة إلى أنها ستتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير».

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.