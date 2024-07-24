 طهران: استدعاء السفير البريطانى احتجاجا على تسليم مواطن إيراني لأمريكا - بوابة الشروق
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طهران: استدعاء السفير البريطانى احتجاجا على تسليم مواطن إيراني لأمريكا

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 11:59 م

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية تسليم مواطن ايراني لأمريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استدعاء السفير البريطاني في طهران، سايمون شركليف، إلى وزارة الخارجية الايرانية، وذلك في اعقاب قيام الحكومة البريطانية، بتسليم أحد المواطنين الايرانيين إلى أمريكا بتهمة التحايل على العقوبات.

وأبلغ المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية السفير البريطاني لدى إيران احتجاجا شديدا على الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت مهر إنه بعد علم وزارة الخارجية الايرانية بالاعتقال غير القانوني للمواطن الإيراني، دعت إلى ضرورة إطلاق سراحه، عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن.


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