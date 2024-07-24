الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين مؤيدين للفلسطينيين في مبنى الكابيتول قبيل خطاب نتنياهو

اعتقلت الشرطة عدة محتجين مؤيدين للفلسطينيين داخل مبنى تابع للكابيتول الأمريكي،عشية إلقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

وقالت شرطة الكابيتول الثلاثاء إن المتظاهرين دخلوا بشكل قانوني إلى مبنى كانون هاوس، وهو جزء من مجمع الكابيتول. إلا أنه لا يسمح بالاحتجاجات، وطلبت الشرطة من المتظاهرين إنهاء احتجاجهم.

وأضافت الشرطة أن المتظاهرين لم يمتثلوا لطلبهم، مما أدى إلى إخلاء المبنى.

ومن المتوقع أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء، وهو تكريم نادر لقائد أجنبي، وسط انتقادات شديدة لطريقة تعامله مع الحرب في غزة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وديمقراطيين بارزين.

ووفقا لتقارير إعلامية، نظمت مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" الاحتجاج. وكتبت المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "نحن هنا في المبنى الذي قرر فيه أعضاء الكونجرس على مدى التسعة أشهر ونصف الشهر الماضية إرسال القنابل المستخدمة لارتكاب الإبادة".

وفي الأشهر الأخيرة، نظمت احتجاجات مماثلة في المبنى.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في وقت من الاضطراب السياسي في الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة. ومن المتوقع أن تحول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتباه مرة أخرى إلى الصراع في غزة.

وسيركز خطاب نتنياهو أمام الكونجرس على الحرب، ويرافقه خلال زيارته أقارب لرهائن تم أسرهم في الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن يجري كل من بايدن ومرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب محادثات مع نتنياهو.

ووفقا لتقارير إعلامية، تخطط نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي يُحتمل أن خلف بايدن في سباق الرئاسة لعام 2024، أيضا للقاء نتنياهو.