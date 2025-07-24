17 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال بينهم 3 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، بأن 17 فلسطينيًا استشهدوا، بينهم 3 من منتظري المساعدات، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، بنيران الاحتلال على منتظري المساعدات جنوب غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد طفلان وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعية الاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن إثر قصف مسيرة للاحتلال قرب مدرسة مسقط شرق شارع النفق بمدينة غزة، فيما أصيب وفقد آخرون، إثر قصف منزل يعود لعائلة الدحدوح قرب دوار أبو حبيب في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وتشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



